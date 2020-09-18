Сети АЗС снизили цены на бензин

Розничные операторы АЗС за неделю 11-18 сентября снизили стоимость бензина и дизтоплива на 20-90 копеек за литр.

Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшее снижение было зафиксировано в сети "Укр-Петроль" – 90 коп/л. Так, бензин марки А-95 подешевел до 20,80 грн/л, А-92 –до 19,80 грн/л, а дизтопливо – до 20,80 грн/л.

Сеть AMIC снизила цены на все виды топлива в пределах 54-56 копеек за литр: бензин А-92 на АЗС сети подешевел до 23,35 грн/л, А-95 – до 24,35 грн/л, дизтопливо – до 23,36 грн/л.

На станциях столичной сети KLO бензины подешевели на 40 копеек: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 – до 22,49 грн/л, а дизельное топливо – на 20 коп/л, до 22,29 грн/л.

Кроме того, цены на дизтопливо в сетях БРСМ, Chipo, SUN OIL, Mango, "Фактор" и Prime снизились за неделю на 5-40 копеек за литр.

В то же время на станциях UPG 18 сентября бензины подорожали на 50 копеек: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 – до 22,40 грн/л.

Снижение розничных цен стало следствием снижения цен в крупнооптовом сегменте - в период с 17 августа по 17 сентября крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн – до 19,38 тыс грн за тонну.

Кроме того, еще одной причиной снижения цен в сетях эконом-сегмента могла стать ценовая политика их основного конкурента – консолидированной сети "Приват". Несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке сети "Привата" удерживают неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.