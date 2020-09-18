Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль: Безвиз не отменяется

Пятница, 18 сентября 2020, 11:37
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

Источник: Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 сентября

Прямая речь: "Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги, и из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры –ред). Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилам, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости прозрачности конкурса.

Давайте посмотрим, как пройдет конкурс и все вместе, целым обществом, парламентом. Я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства".

Дополняется ...

Валентина Романенко, УП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Шмыгаль Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Шмыгаль о проекте госбюджета-2021: Является реалистичным для выполнения 16 сентября 2020, 14:15
Шмыгаль надеется, что госбюджет-2021 примут вовремя 10 сентября 2020, 15:57
"Укроборонпром": Шмыгаль внес представление на назначение Тихонова – нардеп 10 сентября 2020, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!