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"Укрпочта" отправила в принудительный отпуск 20% штата для дальнейшей замены ими больных сотрудников

Пятница, 18 сентября 2020, 09:50
 

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что разработал методику безостановочной работы в период пандемии коронавируса, заменяя заболевших сотрудников теми, кого раньше отправили в принудительный отпуск (20%).

Об этом он рассказал в эфире KSE Business Transformation Week "Трансформационные лидеры. Публичный сектор", передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку никто не знал, как с этим работать, я разработал свою методику. Я принудительно отправляю 20% работников из каждого подразделения в отпуск. И таким образом, когда кто-то заболеет в подразделении - мы отправляем людей на тесты и карантин, если это необходимо, дезинфицируем подразделение и выводим людей из отпуска, чтобы они работали. И так по всем объектам", - отметил Смелянский.

По его словам, за время карантина компания ни разу не нарушила график доставки пенсий и даже увеличила показатели работы.

"Укрпочта" доставляет пенсии 4 млн пенсионеров, а это группа риска. У нас работает 65 тысяч сотрудников. Буквально перед нашим разговором еще одно отделение отчиталось о больном клиенте и потенциально - сотрудниках", - добавил гендиректор "Укрпочты".

По его словам, даже с резервом в 20% штата очень сложно настроить работу 35 объектов сортировки и 12 тысяч отделений - иногда приходится отправлять дополнительные передвижные отделения, одевать сотрудников в спецкостюмы и т.п.

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Укрпочта

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