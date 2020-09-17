НБУ об учетной ставке: Дальнейшие решения зависят от ситуации с коронавирусом

В Нацбанке заявили, что дальнейшие решения по учетной ставке зависят от развития ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с руководителями учреждений-членов Форума ведущих иностранных финансовых институтов (FLIFI), передает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Хочу вас заверить, что Национальный банк будет оставаться вашим прогнозируемым и предсказуемым партнером. Вы не увидите никаких разворотов на 180 градусов в нашей политике.

Наш мандат неизменный. Это обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также содействие развитию экономики", - отметил Шевченко.

По его словам, НБУ сохраняет последовательную монетарную политику.

"Наш фокус - стабильно низкая инфляция, а плавающее курсообразование - важный элемент нашей политики. В условиях глобального кризиса мы будем искать решение для быстрого восстановления экономики", - сказал он.

"В течение последних монетарных заседаний НБУ сохранял учетную ставку на уровне 6%. В тех условиях - это оптимальное решение. С одной стороны, оно направлено на поддержку умеренной инфляции в течение этого и последующих годов, а с другой - оставляет пространство для снижения процентных ставок в экономике. Поэтому политика НБУ имеет стимулирующий характер.

Дальнейшие решения зависят от развития ситуации с коронавирусом", - добавил Шевченко.

Глава НБУ также подчеркнул, что диалог с МВФ продолжается, а продолжение сотрудничества с Фондом - приоритетная задача.

"Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом. Мы ожидаем, что следующий транш от МВФ поступит в этом году", - сказал Шевченко.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

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Экономическая правда