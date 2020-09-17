В НБУ объяснили, какая страховка является обязательной

В Нацбанке заявили, что работники банков могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая "обязательной" страховку, но она не всегда является обязательной.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

В частности, страхование является обязательным для ипотеки.

"В отдельных случаях страхование действительно является обязательным. Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 7 Закона Украины "О страховании" и статьи 8 Закона Украины "Об ипотеке".

В то же время обязанность банка - дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, - это нарушение (статья 20 Закона Украины "О потребительском кредитовании")", - пояснили в регуляторе.

В то же время при оформлении автокредита есть несколько нюансов.

"Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (проще говоря, "автоцывилку").

Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформление в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний (требование статьи 20 Закона Украины "О потребительском кредитовании")", - добавили в НБУ.

Кроме этого, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога - то есть авто. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка ведь уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге.

При этом, страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или меняете валюту.

"Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала в сам банк а затем в Национальный банк.

Это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных учреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую ​​практику в будущем", - заявили в НБУ.

Экономическая правда