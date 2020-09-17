Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

17 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:25 установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;

Евро - 33,16 - 33,18 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,98 - 28,17 гривни. Евро покупают по 32,77 гривни, продают по 33,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,07 - 28,14 гривни, евро - 33,04 - 33,16 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,06 - 28,13 гривни, евро - 33,03 - 33,17 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 28,12 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,39 грн (на 16 сентября - 33,34 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Экономическая правда