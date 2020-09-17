Рада отклонила законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" для погашения "зеленых" долгов

вз вз

Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960 о предоставлении по решению правительства госгарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики.

Об это сообщает Интерфакс-Украина

Рада на заседании в четверг не поддержала разработанный Министерством финансов законопроект, за который проголосовали 189 депутатов. Парламент также отказался отправлять его на повторное первое чтение (за – 204 депутата) и на доработку авторам (за – 210 депутатов).

По словам представляющего законопроект замминистра финансов Василия Шкуракова, этот документ разработан с целью урегулирования ситуации на рынке электроэнергии, в первую очередь, проведения расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"Сегодня правительством проводятся переговоры с МФО, в частности, с ЕБРР относительно возможности привлечения кредитов для пополнения оборотных средств ключевых энергопредприятий, в том числе тех, на которые возложены специальные обязательства.

Это позволит "Укрэнерго", а также, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" привлечь средства для повышения ликвидности", – отметил замминистра.

Согласно законопроекту, ст.6 закона о государственном бюджете на 2020 год должна была дополниться нормой, согласно которой госгарантии могут предоставляться по решению правительства для обеспечения долговых обязательств субъектов хозяйствования госсектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии перед международными финансовыми организациями (МФО) для поддержки их ликвидности и стойкости работы.

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" на 15 сентября, задолженность НЭК перед ГП по компенсациям зеленого тарифа составляет 21,8 млрд грн