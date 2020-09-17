Курс валют на 17 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,08 - 28,10 гривни;

Евро - 33,09 - 33,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,95 - 28,16 гривни. Евро покупают по 32,74 гривни, продают по 33,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,05 - 28,09 гривни, евро - 33,03 - 33,12 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 17 сентября на уровне 28,12 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,39 грн (на 16 сентября - 33,34 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Экономическая правда