Правительство утвердило новые бланки водительских удостоверений

Кабинет министров утвердил новые образцы бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира.

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Отныне на удостоверении указана группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) к удостоверению водителя вносится только с письменного согласия лица.

Отмечается, что новое свидетельство о регистрации транспортного средства предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

Национальные и международные водительские права и другие документы, выданные ранее, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Экономическая правда