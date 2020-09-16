Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов на 55% до 2030 года

Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов в странах ЕС на 55% до 2030 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на EURACTIV, об этом сегодня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такой цели планируют достичь в рамках "Европейского зеленой соглашения", направленного ​​на то, чтобы уже к середине столетия достичь "климатической нейтральности" экономики блока.

"Для нас 2030 - это амбициозная, но достижимая цель, и это будет преимуществом для Европы ... Оценка воздействий четко продемонстрировала, что наша экономика и промышленность способны на это", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, с 1990 года страны ЕС уже смогли сократить выбросы парниковых газов на 25%, при том, что экономика выросла на 60%, а у нынешней Европы есть новейшие технологии, экспертные знания и финансовая поддержка для этого в рамках бюджета ЕС на следующие 7 лет.

Официально проект должны обнародовать 17 сентября.

Как сообщалось ранее, в августе Еврокомиссия анонсировала изменения в евродирективы по энергии из возобновляемых источников и энергоэффективности, чтобы они помогли достичь более амбициозных климатических целей. Уже тогда речь шла о стремлении уменьшить выбросы парниковых газов до 2030 года на 50-55%.

Перед этим в июле ЕК представила стратегии интеграции энергетической системы и водородную стратегию. Эти документы также должны помочь сократить выбросы парниковых газов.

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Европейская правда