Эстония готова принимать ИТ-фирмы из Беларуси, но не рядовых беженцев

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не спешит следовать примеру Литвы, принимая беженцев из Беларуси, но готова принять белорусские ИТ-компании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Я разговаривал с представителями белорусской общины в Эстонии, и МИД готовит соответствующие предложения нашему правительству, мы также проводим консультации с другими министерствами с тем, чтобы выяснить, какие у нас есть возможности наравне с помощью для переезда в нашу страну, прежде всего белорусских IT-компаний", - сказал Урмас Рейнслалу.

"Для Литвы Беларусь является непосредственным соседом, у них общая граница. Надо ли нам менять принципы нашей визовой политики? Думаю, что нет, нам следует их сохранить. Однако мы должны быть готовы делать исключения", - добавил он.

По его словам, Эстония готова привлечь ИТ-фирмы из Беларуси. Соответствующая работа уже ведется.

"В нашем миграционном законодательстве сделаны исключения для ИТ-специалистов, и мы обязательно должны над этим работать. Надеюсь, что EAS, как целевое учреждение, занимающееся инвестициями, предпримет конкретные шаги в этом направлении", - сказал Рейнсалу.

Как сообщалось, с 21 сентября граждане Беларуси смогут получить национальную литовскую визу по упрощенной процедуре.