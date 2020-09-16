Кабмин одобрил электронный ИНН и цифровые копии документов "Дії"
Отныне э-РНУКНП (индивидуальный налоговый номер) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера.
Соответствующие изменения правительство одобрило 16 сентября сообщает Минцифра.
Также правительство утвердило механизм использования электронных копий документов в "Дії".
Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы.
Постановление содержит перечень ситуаций, когда можно воспользоваться документами в смартфоне. Например, во время:
- предоставление услуг почтовой связи
- проведение банковских операций
- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста
- предоставление административных услуг
- возврат средств уплаченных за товар, и тому подобное.
Сейчас э-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дія" 2.0 для бета-тестеров. Разработчики обещают запуск для всех украинцев в ближайшем времени.
Экономическая правда
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