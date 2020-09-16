Кабмин одобрил электронный ИНН и цифровые копии документов "Дії"

Отныне э-РНУКНП (индивидуальный налоговый номер) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера.

Соответствующие изменения правительство одобрило 16 сентября сообщает Минцифра.

Также правительство утвердило механизм использования электронных копий документов в "Дії".

Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы.

Постановление содержит перечень ситуаций, когда можно воспользоваться документами в смартфоне. Например, во время:

- предоставление услуг почтовой связи

- проведение банковских операций

- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста

- предоставление административных услуг

- возврат средств уплаченных за товар, и тому подобное.

Сейчас э-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дія" 2.0 для бета-тестеров. Разработчики обещают запуск для всех украинцев в ближайшем времени.

Экономическая правда