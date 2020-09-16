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Группа крови и согласие на донорство: Кабмин утвердил новый формат водительских удостоверений

Среда, 16 сентября 2020, 14:50
 

Кабмин утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений - в удостоверениях нового формата с письменного согласия владельца будет указана информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-фактор) водителя.

Документ одобрили на заседании 16 сентября.

В то же время в случае, если водитель решает отказаться от участия в программе посмертного донорства или принимается решение о прекращении размещения информации о группе крови водителя, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Также обозначения уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство, будут внесены в свидетельство о регистрации ТС.

При этом, все национальные и международные водительские права, свидетельства о регистрации и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительны в течение срока, на который они были выданы.

Также до внедрения новоутвержденной формі документов их продолжат оформлять с использованием бланков предыдущих образцов.

Экономическая правда

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