МАУ анонсировала новые рейсы и стыковки с октября 

Международные авиалинии Украины с 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, предлагает своим пассажирам новые стыковки и рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что запускаются следующие новые международные рейсы: Киев – Брюссель – Киев, Киев – Дюссельдорф – Киев, Киев – Лондон – Киев, Киев – Прага – Киев, Киев – Баку – Киев.

Также МАУ напоминает, что пассажиры, которые будут покупать авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Кроме того, МАУ предлагает стыковочные рейсы через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каир, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив.

Из Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев - в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авив, Стамбул.

Из Тель-Авива и Стамбула через Киев - в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Ереван, Баку.

Помимо этого, авиакомпания предлагает варианты стыковок через Киев собственными или партнерскими рейсами по Украине. В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авива и Стамбула предлагаются рейсы через Киев в Харьков, Львов, Херсон, Одессу, Днепр, из Дубая, Каира, Баку, Еревана – через Киев в Харьков, Львов, Одессу, Днепр.