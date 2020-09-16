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В Минэкономики планируют запретить импорт картофеля из РФ

Среда, 16 сентября 2020, 11:53
 

С целью поддержки украинской переработки картофеля Минэкономики планирует ввести запрет импорта картофеля из РФ.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий по итогам заседания рабочей группы по развитию картофелеводства.

По его словам, среди инструментов, которые будут применены для поддержки отечественной переработки картофеля - запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки.

Также Высоцкий провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства и принял участие в звонке с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.

"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений КМУ на их выполнение, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - написал заместитель министра.

Экономическая правда

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Украина РФ импорт Минэкономики

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