В Минэкономики планируют запретить импорт картофеля из РФ

С целью поддержки украинской переработки картофеля Минэкономики планирует ввести запрет импорта картофеля из РФ.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий по итогам заседания рабочей группы по развитию картофелеводства.

По его словам, среди инструментов, которые будут применены для поддержки отечественной переработки картофеля - запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки.

Также Высоцкий провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства и принял участие в звонке с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.

"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений КМУ на их выполнение, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - написал заместитель министра.

Экономическая правда