В Минэкономики планируют запретить импорт картофеля из РФ
С целью поддержки украинской переработки картофеля Минэкономики планирует ввести запрет импорта картофеля из РФ.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий по итогам заседания рабочей группы по развитию картофелеводства.
По его словам, среди инструментов, которые будут применены для поддержки отечественной переработки картофеля - запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки.
Также Высоцкий провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства и принял участие в звонке с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.
"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений КМУ на их выполнение, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания - приоритеты на следующие несколько месяцев", - написал заместитель министра.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua