В УЗ рассказали, сколько пассажиров перевезли за 2020 год и назвали топ-маршруты
"Укрзализныця" с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ
Треть из них (3,9 млн ) выбрали поезда для путешествий в летние месяцы.
Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщение между областными центрами.
Так, с начала года в сочетании Киев - Харьков - Киев перевезено 498,9 тыс. пассажиров, Киев - Львов - Киев - 437,7 тыс., Киев - Днепр - Киев - 388,9 тыс., Киев - Одесса - Киев - 295,7 тыс.
Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.На сегодня по Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили следования.
Экономическая правда
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