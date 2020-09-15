В Украине обвалилась цена на яблоки

В первые дни осени цены на украинские яблоки снизились минимум в полтора раза, это минимум последних 5 лет.

Об этом сообщает info.shuvar, пишет agronews.ua.

На оптовом рынке "Шувар" (г.Львов) популярные сорта яблок продаются по 10-15 грн/кг, тогда как в первый день осени цена на них составляла 18-20 грн/кг.

"Есть два фактора, которые повлияли на такое резкое падение цены - хороший урожай яблок и довольно высокая цена на старте сезона. В первой декаде сентября на оптовом рынке "Шувар" реализовано 1,25 тыс. т яблок, это на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются", - рассказывает руководитель департамента "Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

В то же время в предыдущие 5 лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн/кг.

Исключением был 2018 год, когда яблоки на "Шуваре" продавались по 4-5 грн/кг.

Аналитики рынка "Шувар" не исключают, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть ниже.

В то же время ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции.

"Курс гривны снижается, поэтому импортные фрукты дорожают. К тому же непонятно, как импортеры будут работать в условиях карантина: будет внутренний рынок открыт для иностранных фруктов в сезон большого импорта, который начинается в октябре.

Все это говорит о довольно неплохие перспективы создания прочных отношений между украинскими производителями фруктов и трейдерами", - отмечает Гетьман.