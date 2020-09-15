Roshen купила дворец культуры в Киеве, чтобы создать новый концертный зал

Корпорация Roshen приобрела за 66,37 миллиона гривен киевский дворец культуры С.П.Королева для создания многофункционального концертного зала международного класса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дворец культуры имеет площадь 5727,2 кв.м., и находится по адресу - ул. Василенко 15а.

"В качестве места расположения нового концертного зала рассматривалось несколько участков, каждый из которых имела свои плюсы и минусы. Оптимальным местом для нового концертного зала стал, выставлен на продажу через SETAM, Дворец культуры С.П.Королева ", - говорится в сообщении.

Также в Roshen заявляет, что в Киеве нет современного концертного зала международного уровня, а те что есть "физически и морально устарели".

В ближайшее время Корпорация проведет презентацию проекта, где будет предоставлена подробная информация.