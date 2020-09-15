Фонд госимущества продал за 28,8 миллионов отель "Славянский" на Черниговщине

В Фонде госимущества заявили об успешном завершении онлайн-аукциона по продаже гостиницы "Славянский" в Новгород-Северском (Черниговская обл.) - в бюджет должно поступить 28,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

Отмечается, что отель расположен в Новгород-Северском на берегу реки Десна, в непосредственной близости от Спасо-Преображенского монастыря (XI-XII вв.).

Согласно данным в системе Prozorro.Продажи, победителем торгов стал Роман Кийовский. На момент публикации протокол торгов на электронной площадке не был обнародован.

Стартовая цена объекта - 28,8 млн грн, при этом на аукционе в июне она составила 57,7 млн грн.

Отель "Славянский" площадью 4,8 тыс. кв. м построили в 2005 году. Номерной фонд - 30 номеров. Есть конференц-зал на 40 мест, а также ресторан с залами общей вместимостью 130 чел. и диско-бар на 75 чел.

Комплекс также включает сауну с бассейном, турецкую баню, тренажерный зал, бильярд-клуб и салон красоты.

Напомним:

В государственный бюджет 14 сентября поступили более 1,111 млрд грн от приватизации отеля "Дніпро" - победитель аукциона ООО "Смартленд" выполнил все условия для получения права собственности этого актива.

Экономическая правда