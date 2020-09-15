Гривня на закрытии межбанка ослабла
15 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,09 - 28,11 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,09 - 28,11 гривни;
Евро - 33,32 - 33,34 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,95 - 28,15 гривни. Евро покупают по 32,82 гривни, продают по 33,40 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,04 - 28,12 гривни, евро - 33,14 - 33,20 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 28,0 гривни.
15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 14 сентября - 33,06 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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