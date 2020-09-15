Зеленский ожидает участия австрийцев в конкурсах по концессии морпортов

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Австрии с официальным визитом, заявил, что ожидает участия австрийского бизнеса в конкурсах по концессии украинских морпортов и приватизации госбанков.

Об этом он заявил на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге в Вене, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду рад приветствовать участие Австрии в конкурсах о концессии морских портов и приватизации государственных банков Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в рамках своего визита пригласит австрийские компании внедрять опыт, технологии и инвестиции в крупные проекты в Украине: строительство новых автодорог, туннелей, горнолыжную инфраструктуру, энергетику, переработку мусора и многие другие направления.

Также Зеленский пригласил австрийцев посетить "туристические магниты" Украина и присоединиться к процессу восстановления объектов культурного наследия.

По его словам, Австрия является шестым по объему инвестором в экономику Украины.

"Австрийский капитал представлен в нашей банковской и страховой сфере, деревообрабатывающей промышленности, производстве товаров для спорта", - добавил он.