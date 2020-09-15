Бизнес жалуется на более частые случаи блокировки регистрации НДС накладных

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что в последнее время участились случаи блокировки регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Как отмечают компании, в подавляющем большинстве причины блокировки не указываются. Также не отмечается, какие именно дополнительные документы нужны для разблокировки таких накладных или расчетов корректировки.

В качестве примера, в решении о блокировании налоговых накладных или расчетов корректировки по НДС может быть указано отсутствие кода УКТВЭД, или кода вида деятельности в таблицах данных налогоплательщика и, при этом, таблицы содержат именно те коды, которые якобы отсутствуют.

Стоит также заметить, что критерии рискованности плательщика НДС утверждены Постановлением КМУ №1165, которая содержит ряд противоречивых норм, в том числе, и предоставляет возможность ГНС в ручном режиме блокировать регистрацию налоговых накладных", - говорится в сообщении.

В Ассоциации добавили, что при блокировании накладной в решениях ГНС не указывается, в чем именно заключается рискованность налогоплательщика.

"При этом, все последующие накладные налогоплательщика в автоматическом режиме блокируются и компания в автоматическом режиме получает квитанции об остановке регистрации всех налоговых накладных/расчетов корректировки. Блокировка проходит даже тех накладных, которые не относятся к той операции, которая, по мнению контролирующего органа, является рискованной без объяснения причины.

Обжалование таких решений в административном порядке проходит без физического присутствия компаний, поэтому предоставить достаточные объяснения и доказательства не всегда возможно", - подчеркнули в Ассоциации.

Бизнес отмечает, что процесс разблокировки достаточно длинный и блокировки на основании рискованности налогоплательщика приводят к прекращению хозяйственной деятельности, чтво условиях карантина еще больше подрывает экономику страны.

"Вместе с тем, в результате - контрагент налогоплательщика теряет возможность воспользоваться налоговым кредитом, в лучшем случае в период выписки налоговой накладной по НДС, а в худшем - вообще.

Кроме всего этого возмущение бизнеса вызывают ситуации, когда нулевые расчеты корректировки по НДС, которые не меняют суммы налоговых обязательств поставщика, блокируются, поскольку содержат изменение номенклатуры, а покупатель, соответственно, теряет право на налоговый кредит", - говорится в заявлении.

В ЕБА утверждают, что одним из путей решения проблемы могло бы стать внесение изменений в Постановление КМУ №1165 в части совершенствования критериев рискованности налогоплательщика.

"Речь идет о возложении обязательства на ГНС ​​проводить рассмотрение таких жалоб в присутствии представителей компаний. Кроме того, обязательно указывать в решениях ГНС конкретную информацию, свидетельствующую о рискованности налогоплательщика или рискованности операции", - пояснили в Ассоциации.

ЕБА обратилась в Кабмин, Минфина и Налоговой с призывом "прекратить безосновательное блокирование НДС накладных, тем самым фактически заставляя компании вдвойне платить НДС в бюджет - как поставщиком, так и покупателем".

Экономическая правда