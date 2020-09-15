Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
15 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,07 - 28,09 гривни;
Евро - 33,38 - 33,40 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,92 - 28,13 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,38 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,03 - 28,09 гривни, евро - 33,16 - 33,25 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,02 - 28,09 гривни, евро - 33,15 - 33,29 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 28,0 гривни.
15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 14 сентября - 33,06 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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