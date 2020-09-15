Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

15 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,07 - 28,09 гривни;

Евро - 33,38 - 33,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,92 - 28,13 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,03 - 28,09 гривни, евро - 33,16 - 33,25 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,02 - 28,09 гривни, евро - 33,15 - 33,29 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 28,0 гривни.

15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 14 сентября - 33,06 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда