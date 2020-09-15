Расходы на медицину для топ-чиновников могут вырасти до миллиарда гривень

Государственное управление делами просит выделить один миллиард гривень бюджетных средств по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями". Это на 200 милионов гривень больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на бюджетный запрос ГУД на 2021-2023 годы, а также на проект государственного бюджета на 2021 год.

Целью указанной бюджетной программы является предоставление медицинской помощи лицам, охраняемым государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.

При этом, в 2022 году ГУД также прогнозирует расходы на медицину на уровне 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023 году - 1,1 млрд грн.

Всего в системе ГУД медицинские услуги предоставляют 4 учреждения. Почти половину запрашиваемых средств, а именно 482 млн грн, ГУД предлагает выделить больнице "Феофания".

Другим медицинским учреждениям, а именно Научно-практическому центру профилактической и клинической медицины и Поликлинике №2, предлагается финансирование на сумму 332,9 млн грн. Центру превентивной медицины ГУД бюджетным запросом предусмотрено 20,5 млн грн.

Всего на оплату труда и начисления к ней ГУД планирует потратить 775,6 млн грн, 409 млн из которых - работникам "Феофании". При проведении расчетов ГУД исходило из запланированного размера минимальной заработной платы на 2021 год - 6 и 6,5 тыс грн.

15,6 млн грн из запрашиваемых средств предлагается потратить на капитальный ремонт отдельных помещений и объектов в зданиях больницы "Феофания" и Научно-практического центра профилактической и клинической медицины.

К тому же, планируются расходы в размере 19,9 млн грн на оборудование и инвентарь; на медикаменты и перевязочные материалы - 60,4 млн грн; на продукты питания - 5,3 млн грн; командировочные расходы - 641,6 тыс грн и многое другое.

Всего в медицинских учреждениях ГУД работают 3,5 тысячи человек. Планируется, что в 2021 году они предоставят услуги 82,8 тысячам пациентов. При этом, почти такое же количество отмечалось в 2019 и 2020 годах, - 82,9 тыс человек.

Экономическая правда