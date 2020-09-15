В 2021 году правительство хочет собрать с населения и бизнеса больше налогов - аналитики

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает значительное увеличение налоговых поступлений по сравнению с планом бюджета на 2020 год - на 145 миллиардов гривень.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

В то же время проект бюджета на 2021 год предусматривает уменьшение неналоговых поступлений - на 54,2 млрд грн.

В частности, на 48 млрд грн уменьшатся неналоговые поступления по статье "доходы от собственности и предпринимательской деятельности" (в этой статье учитываются перечисления части прибыли НБУ и уплата дивидендов государственных компаний).

Среди налоговых поступлений больше всего должны вырасти:

НДФЛ (+28 млрд грн, или +25%). Очевидно, здесь отобразится эффект от двойного повышения минимальных зарплат и должностных окладов работников. Ведь это приводит к увеличению отчислений как ЕСВ, так и НДФЛ и военного сбора.

НДС с произведенных в Украине товаров, согласно ожиданиям Минфина, вырастет на 68% - с плановых 77,4 млрд грн в 2020 году до 130,5 млрд грн в 2021 году.

"В этом вопросе основания для такого бешеного оптимизма у Минфина есть: по результатам января-июля 2020 года Минфин почти выполнил годовой план по поступлениям внутреннего НДС при годовом плане в 77,4 млрд грн собрано 59 млрд грн. При сохранении такой динамики, поступления от этого вида НДС может достичь 110 млрд грн до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно ожиданиям Минфина, НДС с ввезенных в Украину товаров в следующем году должны вырасти до 332 млрд грн, или на 28,7 млрд грн или +9,5% по сравнению с планом-2020.

"И все бы хорошо, если бы не тот факт, что за 7 месяцев 2020 года поступления от "ввозного" НДС составили всего 139 млрд грн, или только 46% от годового плана. При сохранении такой тенденции, по результатам 2020 года поступления по ввозному НДС достигнут лишь около 242 млрд грн (вместо ожидаемых 303,8 млрд грн в Законе о госбюджете-2020", - предупреждают эксперты.

Если такой прогноз по динамике ввозного НДС сбудется, это будет означать, что правительство закладывает рост поступлений от этого налога в 2021 году на 37%.

"Это может свидетельствовать либо о том, что Минфин не учитывает данный риск (или имеет "план Б" по его минимизации). Или же о намерении правительства значительно пересмотреть налоговое законодательство", - говорится в сообщении.

В зарегистрированном проекте госбюджета на 2021 год доходы ожидаются на уровне 1,071 трлн грн. Это - на 93 млрд грн, или 9,5% больше по сравнению с планом 2020 года.

"Но по состоянию на август 2020 года фактическое отставание по поступлениям госбюджета в текущем году по сравнению с планом составило 30 млрд грн. Если Минфину не удастся догнать этот разрыв до конца текущего года, это означает, что план по увеличению поступлений бюджета составит 93+30=123 млрд грн. Или на 11,5% больше по сравнению с текущим годом", - резюмировали аналитики.

Экономическая правда