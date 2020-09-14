Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасность" за неделю начислила штрафов на 4 миллиона

По итогам прошедшей недели (7-13 сентября) инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили более 30 тысяч транспортных средств и начислили около 4,4 млн грн платы за перегрузки - это на 75% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Также сообщается, что завершены тендеры на закупку 43-х комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ( "Взвешивание в движении").

"Мы продолжаем работать над сохранением дорог от разрушения. Наша цель - постепенно перейти на автоматическое "Взвешивание в движении", но пока этот переход происходит, мы в дальнейшем способствуем повышению эффективности работы Укртрансбезопасности. Уже проведены процедуры закупок 24-х новых передвижных ГВК, сейчас ожидаем их поставку. Кроме этого, 20 пунктов ГВК переведены на круглосуточный режим работы.

Также завершены закупки услуг на ремонтные работы имеющегося оборудования ГВК, что позволит вернуть в работу еще 28 стационарных комплексов. Ожидаем, что по окончании всех этих процессов мы будем иметь в рабочем режиме 78 комплексов ГВК", - рассказал глава министерства Владислав Криклий.

По итогам прошедшей недели (7-13 сентября) больше всегоплаты за перегрузки начислено в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним:

По итогам 24-30 августа инспекторы "Укртрансбезопасноти" проверили еще более 27 тысяч транспортных средств и насчитали около 3 млн гривен платы за перегрузы.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией по итогам 10-16 августа проверили еще почти 28 тісяч транспортных средств и насчитали более 2,3 млн гривен платы за перегруз.

Экономическая правда