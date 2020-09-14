В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине
Понедельник, 14 сентября 2020, 17:55
В Измаиле (Одесская обл.) Спустили на воду 128-метровую баржу D-6000, которую ООО СП "Дунайсудосервис"" совместно с "Дунайсудоремонт" построили для Светловодского речного терминала.
Об этом сообщается на Facebook-странице ООО СП "Дунайсудосервис".
Отмечается, что это самая большая баржа, построенная в истории независимой Украины.
Ожидается, что в сентябре баржу передадут заказчику. В этом сезоне ее планируют задействовать для перевозок по Днепру кукурузы.
Длина баржи типа "река-море" - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м.
Читайте также: Навести мосты: как будет работать первая украинская переправа на Дунае
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua