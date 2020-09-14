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В Одесской области спустили на воду самую большую баржу в Украине

Понедельник, 14 сентября 2020, 17:55
 

В Измаиле (Одесская обл.) Спустили на воду 128-метровую баржу D-6000, которую ООО СП "Дунайсудосервис"" совместно с "Дунайсудоремонт" построили для Светловодского речного терминала.

Об этом сообщается на Facebook-странице ООО СП "Дунайсудосервис".

Отмечается, что это самая большая баржа, построенная в истории независимой Украины.

Ожидается, что в сентябре баржу передадут заказчику. В этом сезоне ее планируют задействовать для перевозок по Днепру кукурузы.

Длина баржи типа "река-море" - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м.

 

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Экономическая правда

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Одесса

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