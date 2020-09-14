Ткаченко предлагает бороться с хаотичной застройкой "культурным спецназом"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что в Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должно появиться новое подразделение, так называемый "культурный спецназ".

Об этом он сообщил на пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.

"В Украине в рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться "культурный спецназ", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что этой сфере власти намерены пользоваться идеями, которые уже применяюи итальянские коллеги.

"У них действительно есть такое подразделение", - добавил он.

Напомним:

В прошлом году журналисты Bihus.ibfo опубликовали материал о том, что Ткаченко то ли пользуется, то ли владеет особняком в природоохранной зоне на Трухановом острове: на участке 4 га расположен большой дом и два меньших, а также озерцо.

Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Это земля лесного фонда – и строить жилье на ней запрещено.

В мае 2018 года Ткаченко тоже публиковал фото на фоне дома на Трухановом острове. Но в декларации за 2018 год информации об этом доме не было.

В октябре 2019-го Ткаченко заявил, что только арендовал на полгода дом на Трухановом острове в Киеве.

Позже Bihus.info отреагировал на комментарий нардепа: "Фотографии в социальных сетях Александра Ткаченко и его жены опровергают "опровержение" нардепа. Фотографии супругов на Трухановом начали появляться еще в 2017-м. Значительное количество из них сделаны не просто на острове, а у указанного дома".