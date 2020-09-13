Цена за Крым: В Офисе генпрокурора посчитали ущерб от российской оккупации
Воскресенье, 13 сентября 2020, 16:19
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что аннексия Крыма Россией нанесла Украине около 1 триллиона гривен ущерба.
Об этом передает Радио Свобода
Он также добавил, что поскольку оккупация украинского полуострова продолжается, эта сумма будет увеличиваться.
"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", - отметил он.
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