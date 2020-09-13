С начала маркетингового года проэкспортировано 9,2 миллиона тонн зерна: на 11% меньше чем в прошлом году
Воскресенье, 13 сентября 2020, 15:48
С начала 2020/21 маркетингового года было проэкспортировано 9,2 миллиона тонн зерна, что на 1,1 миллионо тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.
В частности, на внешние рынки поставлено:
- пшеницы - 6,1 млн тонн;
- ячменя - 2, 3 млн тонн;
- ржи - 1,5 тыс. тонн;
- кукурузы - 608 тыс. тонн.
Украина также экспортировала муки пшеничной и других культур - 40,2 тыс. тонн.
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