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С начала маркетингового года проэкспортировано 9,2 миллиона тонн зерна: на 11% меньше чем в прошлом году

Воскресенье, 13 сентября 2020, 15:48
 

С начала 2020/21 маркетингового года было проэкспортировано 9,2 миллиона тонн зерна, что на 1,1 миллионо тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

В частности, на внешние рынки поставлено:

  • пшеницы - 6,1 млн тонн;
  • ячменя - 2, 3 млн тонн;
  • ржи - 1,5 тыс. тонн;
  • кукурузы - 608 тыс. тонн.

Украина также экспортировала муки пшеничной и других культур - 40,2 тыс. тонн.

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экспорт агросектор

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