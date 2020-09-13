С начала маркетингового года проэкспортировано 9,2 миллиона тонн зерна: на 11% меньше чем в прошлом году

С начала 2020/21 маркетингового года было проэкспортировано 9,2 миллиона тонн зерна, что на 1,1 миллионо тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

В частности, на внешние рынки поставлено:

пшеницы - 6,1 млн тонн;

ячменя - 2, 3 млн тонн;

ржи - 1,5 тыс. тонн;

кукурузы - 608 тыс. тонн.

Украина также экспортировала муки пшеничной и других культур - 40,2 тыс. тонн.