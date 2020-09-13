СМИ представило 6 способов, которыми Германия может “убить” газопровод Nord Stream 2

Издание Politico представило 6 способов, которыми Германия может "убить" газопровод Nord Stream 2.

Об этом сообщается в материале издания.

Первый вариант заключается в том, чтобы отозвать уже существующие разрешения на постройку трубопровода. Документы выдавало Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда.

Однако местные поддерживают проект, а морское агентство Германии не зависит от правительства напрямую, напоминает Politico. Также оператор газопровода Nord Stream 2 AG может подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода - около 9,5 млрд евро, указывает Politico.

Второй вариант состоит в том, чтобы подождать, пока общественные организации, которые выступают против строительства оспорят строительство в судах.

Например организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что проект несовместим с климатическими целями страны, а его строительство должно быть заморожено из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.

Третий вариант - национальное ограничение на импорт российского газа. Такое ограничение внешней торговли возможно, если необходимо "гарантировать основные интересы безопасности", отмечает издание.

Четвертый вариант: передать инициативу "заморозить" проект американцам, которые последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции.

Пятый вариант в том, чтобы добиться новых санкций против РФ, которые затронули бы Северный поток-2. Издание считает этот вариант самым безопасным, поскольку он позволит Берлин не действовать в одиночку.

И последний, шестой вариант в том, чтобы не лицензировать проект, поскольку Северному потоку-2 необходимо будет найти компанию, которая вопреки санкциям США согласится провести заключительную проверку.