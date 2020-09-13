Турция скоро может объявить об открытии новых месторождений углеводородов

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что в скором времени может быть объявлено об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях.

Об этом пишет агентство "Анадолу", передает "Интерфакс-Украина"

Он также сообщил, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад.

"Наша цель очевидна. Мы продолжим поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером. Мы будем защищать наши права при любых условиях", - сказал министр.

Напоминаем:

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.