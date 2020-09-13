Евросоюз хочет использовать криптоактивы для восстановления экономики

Евросоюз намерен использовать криптоактивы для реализации плана восстановления экономики после коронакризиса.

Об этом передает Интерфакс.

"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции.

Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он объявил, что позднее в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.

"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал зампред ЕК, курирующий вопросы финансов.