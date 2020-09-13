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Евросоюз хочет использовать криптоактивы для восстановления экономики

Воскресенье, 13 сентября 2020, 11:13
 

Евросоюз намерен использовать криптоактивы для реализации плана восстановления экономики после коронакризиса.

Об этом передает Интерфакс.

"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции. 

Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он объявил, что позднее в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.

"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал зампред ЕК, курирующий вопросы финансов.

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ЕС криптовалюта

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Экономическая правда
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