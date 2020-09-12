Даты или маршрут: Авиакомпания LOT отменила плату за изменения в билетах
Авиакомпания LOT отменила оплату за изменение билетов по всем новым бронированиям, теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.
Об этом пишет avianews
Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.
Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.
Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.
Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.
Напоминаем:
По старым бронированиям, которые оформлены до 10 сентября, LOT позволяет менять дату или маршрут один раз без оплаты штрафа.
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