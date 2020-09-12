Все разделы
Укр / Рус

Даты или маршрут: Авиакомпания LOT отменила плату за изменения в билетах

Суббота, 12 сентября 2020, 18:00

Авиакомпания LOT отменила оплату за изменение билетов по всем новым бронированиям, теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.

Об этом пишет avianews

Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.

Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.

Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.

Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.

Напоминаем:

По старым бронированиям, которые оформлены до 10 сентября, LOT позволяет менять дату или маршрут один раз без оплаты штрафа.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Авиакомпании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Лоу-кост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла 30 августа 2020, 11:10
Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в Харьков 2 августа 2020, 14:22
МАУ обновила график полетов: отменены 6 маршрутов, еще 7 сокращены 25 июля 2020, 15:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!