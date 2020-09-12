В аэропорту Одессы до конца 2020 года планируют открыть новую взлетно-посадочную полосу

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, до конца 2020 года планируют открыть новую взлетно-посадочную полосу.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров.

Криклий подчеркнул, что после завершения реконструкции старая полоса работать не будет.