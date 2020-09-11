Американская компания отказалась от идеи поставок сжиженного газа в Украину 

Американская Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной, который предусматривал долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG) в объеме около 5 млрд куб. м газа в год.

Об этом сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, был отказ, никакого дополнительного общения после этого не было", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Глава Минэнерго уточнила, что новой информации по этому вопросу нет.

Напомним:

В мае Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.

В марте замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявлял, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 миллиардов кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc.

Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал он.

По его прогнозам, для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет.

"Сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала", – пояснил замминистра