Курс валют на 11 сентября: курс, "черный" и наличный рынки
11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;
Евро - 32,96 - 32,98 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,75 - 27,94 гривни. Евро покупают по 32,58 гривни, продают по 33,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,81 - 27,90 гривни, евро - 32,77 - 32,92 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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