Курс валют на 11 сентября: курс, "черный" и наличный рынки

11 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,85 - 27,87 гривни;

Евро - 32,96 - 32,98 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,75 - 27,94 гривни. Евро покупают по 32,58 гривни, продают по 33,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,81 - 27,90 гривни, евро - 32,77 - 32,92 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда