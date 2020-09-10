Фонд стартапов определил проекты для госфинансирования в сентябре

Украинский фонд стартапов 28 августа провел десятый питч, по итогам которого решили профинансировать 2 проекта на общую сумму 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского фонда стартапов.

В частности, финансирование получат стартапы на этапе seed (грант 50 000 долларов): Kray Technologies и TenniRobo.

"Kray Technologies - первые в мире автоматические дроны для внесения средств защиты растений и подкормки в полевые культуры с индустриальной производительностью (до 470 га/день), которые уменьшают стоимость внесения на 90% до $ 2/га (на рынке США).

Они позволяют фермеру избавиться от потерь урожая, связанных с внесением, и применить новые технологии частой подпитки, которые обещают прирост урожайности на 20-40%", - говорится в сообщении.

"TenniRobo - инновационный компактный робот для настольного тенниса, который фактически является профессиональным тренером, управляемым с помощью мобильного приложения. Устройство соединяется с мобильным телефоном через Bluetooth, и позволяет пользователю управлять любыми параметрами выстрела.

Робот способен создавать действительно реалистичное поведение мяча - так как создает реальный человек в игре, это является большим преимуществом для спортсменов", - добавили в фонде.

При этом, мобильное приложение TenniRobo позволяет создавать собственные выстрелы и объединять их в персональные программы тренировок.

"С TenniRobo игроки не должны настраивать свой график тренировок, не зависят от партнера или тренера, и могут экономить до 80 долларов в неделю на самостоятельных тренировках.

Кроме того, это очень полезный помощник для каждого тренера, потому что робот помогает значительно ускорить профессиональный рост спортсмена и разнообразить тренировки", - заявила пресс-служба фонда стартапов.

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Экономическая правда