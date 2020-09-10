Рейтинг экономической свободы: Украина поднялась на 7 позиций, но все еще несвободна

В рейтинге "Экономическая свобода в мире - 2020" Украина поднялась на 7 ступенек (138 место из 162), но все еще остается в группе наиболее экономически несвободных стран, при этом там является единственной европейской страной.

Об этом свидетельствуют данные канадского Fraser Institute.

Отмечается, что соседи Украины по рейтингу - Пакистан, Тунис (в обоих 129), Таджикистан (132) и Бангладеш (133).

При этом, позиция каждой страны в рейтинге определяется по 44 показателям, которые оценивают 5 сфер экономической свободы: размер правительства (показатель Украины 6,72 пункта, 10 пунктов - лучший результат), правовая система и права собственности (4,57), монетарная политика (5,65), отсутствие ограничений в международной торговле (6,78) и законодательное регулирование (6,61).

Fraser Institute для составления рейтинга использует данные из отчетов других организаций - International Country Risk Guide, Global Competitiveness Report и Doing Business.

Возглавляют рейтинг Гонконг (8,94), Сингапур (8,65), Новая Зеландия (8,53), Швейцария (8,43) и Австралия (8,23).

Литва в рейтинге на 11 месте, Словакия - на 38, Венгрия - 53-я, Казахстан - на 73 месте, Польша - на 77, Россия - 89.

Экономическая правда