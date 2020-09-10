Свободный рынок газа: За месяц "Нафтогаз" привлек 750 клиентов, 40% из них – работники НАКа

После открытия с 1 августа розничного рынка газа для наслення к ГК "Нафтогаз Украины" присоединилось около 750 новых пользователей, при этом 40% из них - работники НАКа.

Об этом сообщает издание Oilpoint со ссылкой на официальную информацию "Нафтогаза" и собеседника в компании.

Отмечается, что во время брифинга в "Нафтогазе" сообщили о 1,5 тысячи новых заявок а подключение, из них успело подключиться около половины.

"По состоянию на 8 сентября 50% заявителей уже подключились к ГК "Нафтогаз Украины ". Остальные в процессе - в основном дополучаем необходимые документы для перехода. Часто люди подают просто заявление на присоединение, поэтому немного больше времени занимает их переход в ГК "Нафтогаз Украины", - отметили в пресс-службе.

По данным издания, среди новых клиентов не менее 300 абонентов являются работниками дочернего предприятия "Нафтогаза" - компании "Укртрансгаз".

В НАК ответили OilPoint, что переход сотрудников группы активизировался с запуском тарифа "Годовой". Но полную информацию в "Нафтогазе" обещают обнародовать в конце сентября.

"Также в группе сообщают о ежедневном росте числа заявок на подключение. Как заявили в НАК, по состоянию на среду, 9 сентября, их количество составляло уже более 2000.

Доля группы "Нафтогаз" на розничном рынке газа для населения составляет 2%, то есть более 240 тысяч домохозяйств по Украине. В общем портфеле потребителей компании новые домохозяйства составляют менее 1%", - говорится в сообщении

Перед запуском рынка директор ГК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович прогнозировал, что население, вероятно, не очень активно будет менять поставщиков.

"До конца 2020 года рынок будет адаптироваться к новым реалиям. Не думаю, что в это время существенно возрастет количество новых поставщиков", - сказал он в комментарии ЭП.

На брифинге "Нафтогаз" также сообщил, что с октября в партнерстве с сервисными компаниями намерен открыть около 5000 офисов продаж, в которых клиент сможет ознакомиться с продуктами, которые предлагает группа.

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Напоминаем:

Группа "Нафтогаз" представила новые тарифные планы для бизнеса и населения, разработаные с учетом профиля потребления клиента.

ГК "Нафтогаз Украины" с 16 сентября повышает стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр.

В рамках месячного контракта в сентябре цена на газ выросла на 45% - с 3,24 грн до 4,7 грн за куб. м.