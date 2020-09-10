Нарушение крымских санкций: Американскую "дочку" Deutsche Bank оштрафовали на 580 тысяч долларов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявило, что наложило штраф в размере 583 тысяч долларов на Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за обслуживание платежей 2 компаний, которые находятся в санкционном списке из-за аннексии Крыма.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Отмечается, что в 2015 году Deutsche Bank Trust Company Americas провела платеж в 29 млн долларов на покупку мазута кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products. Компания попала в список санкций за неделю до операции.

В Минфине США пришли к выводу, что подразделение Deutsche Bank знало о санкциях в отношении кипрской компании.

Кроме этого, в декабре 2015 года американское подразделение Deutsche Bank провело 61 платеж российского Крайинвестбанка, который также внесли в санкционный список из-за работы в Крыму.

По кейсу с кипрской компанией Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит 157 200 долларов штрафа, за Крайинвестбанк - 425 600 долларов.

При этом, сумма штрафов могла достичь 85 млн долларов, но Управление по контролю за иностранными активами Минфина США учло ряд смягчающих обстоятельств. В частности, активное сотрудничество DBTCA со следствием.

Экономическая правда