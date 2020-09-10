Нарушение крымских санкций: Американскую "дочку" Deutsche Bank оштрафовали на 580 тысяч долларов
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявило, что наложило штраф в размере 583 тысяч долларов на Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за обслуживание платежей 2 компаний, которые находятся в санкционном списке из-за аннексии Крыма.
Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Отмечается, что в 2015 году Deutsche Bank Trust Company Americas провела платеж в 29 млн долларов на покупку мазута кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products. Компания попала в список санкций за неделю до операции.
В Минфине США пришли к выводу, что подразделение Deutsche Bank знало о санкциях в отношении кипрской компании.
Кроме этого, в декабре 2015 года американское подразделение Deutsche Bank провело 61 платеж российского Крайинвестбанка, который также внесли в санкционный список из-за работы в Крыму.
По кейсу с кипрской компанией Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит 157 200 долларов штрафа, за Крайинвестбанк - 425 600 долларов.
При этом, сумма штрафов могла достичь 85 млн долларов, но Управление по контролю за иностранными активами Минфина США учло ряд смягчающих обстоятельств. В частности, активное сотрудничество DBTCA со следствием.
Экономическая правда
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