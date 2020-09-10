Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка

Семья Суркисов - акционеры АО "Акцент-Банк" (А-Банк) - увеличила участие в уставном капитале банка на 3,17% до 100%.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что ранее доля в 3,17% принадлежала кипрской компании Miosaria Commercial Ltd.

Теперь доля прямого участия Игоря Суркиса в капитале банка составляет 33,229106%, его брата Григория Суркиса - 32,991402%, а Светланы Суркис и Марины Суркис - по 16,899746% в каждой.

Таким образом А-Банк теперь полностью непосредственно принадлежит семье Суркисов.

По данным Нацбанка, на 1 января 2020 почти 97% Акцент Банка принадлежало семье Суркисов.

По состоянию 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23 место (9,265 млрд грн) из 75 действующих банков.

Экономическая правда