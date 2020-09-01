Lufthansa перенесла возобновление рейсов Киев-Мюнхен
Немецкая авиакомпания Lufthansa на месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном.
Об этом сообщает Avianews.
Обновленное расписание в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует, что авиакомпания вернется на этот маршрут 2 октября, а не 7 сентября, как планировалось.
При этом запланирована частота полетов остается без изменений - три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Мюнхена предусмотрены в 12:35, вылеты из Киева - в 16:40.
До запрета международных рейсов в Украину в марте 2020 года Lufthansa летала из Мюнхена в Киев и Львов и из Франкфурта в Киев.
Рейсы Франкфурт-Киев авиакомпания возобновила с 16 июня с ежедневной частотой. Если до кризиса частота полетов на этом маршруте составляла 20 раз в неделю, то со 2 сентября авиакомпания будет летать на этой линии два раза в день или 14 раз в неделю.
В случае с маршрутом Киев-Мюнхен докризисная частота составляла 14 рейсов в неделю.
Пассажирам перед бронированием авиабилетов следует учитывать, что большинство стран Евросоюза и Шенгенской зоны закрыты для посещения туристами из Украины.
Напомним, крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября.
Как известно, Украина на месяц запретила въезд иностранцам, и именно 29 сентября истекает срок запрета.
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