Криклий анонсировал единый билет для поездов и метро
Единый электронный билет SmartTicket для проезда в транспорте уже в сентябре 2020 года можно будет приобрести для проезда на поездах дальнего следования и метро в Киеве.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Telegram.
Министр отметил, что продажа единого электронного билета SmartTicket будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.
По словам министра, кроме Киева внедрением SmartTicket также заинтересовались в Мариуполе, Харькове и во Львовской облгосадминистрации.
Криклий заметил, что сейчас ведутся работы по подключению к системе перевозчиков: украинской авиакомпании SkyUp и автобусного перевозчика Gunsel.
"В дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет", - объяснил министр.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 29 июля одобрил проект постановления, который предусматривает реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого е-билета на портале электронных услуг e-transport.gov.ua.
Экономическая правда
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