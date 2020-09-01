"Киевгорстрой" принял еще один объект "Укрбуда"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла еще один объект корпорации "Укрбуд" - ЖК "Подол Град".

Об этом сообщается на официальном сайте КГС.

"Сегодня подписаны все необходимые документы, чтобы "Киевгорстрой" мог принять и приступить к выполнению строительных работ на ЖК "Подол Град". Подобные новости в ближайшее время должны быть и по жилому комплексу "Злагода", - сообщил глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Следующий шаг в процессе завершения передачи объектов Укрбуда - за Минобороны: необходимо подписать документы по ЖК "Чаривне мисто", там уже нет никаких препятствий. И определиться с ЖК Art House, провести наконец встречу, о которой мы просим вместе с инвесторами, и расставить точки над i", - отметил Кушнир.

Напомним, на сегодняшний день "Киевгорстроем" в целом принято 14 объектов корпорации "Укрбуд". Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК - получено почтовый адрес.

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Экономическая правда