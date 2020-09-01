Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

1 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:15 установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,60 - 27,62 гривни;

Евро - 33,10 - 33,13 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,46 - 27,69 гривни. Евро покупают по 32,49 гривни, продают по 33,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,55 - 27,63 гривни, евро - 32,67 - 32,82 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,54 - 27,63 гривни, евро - 32,63 - 32,82 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 1 сентября на уровне 27,56 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 евро (на 31 августа - 32,73 гривни).

1 сентября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривны.

Экономическая правда