Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет-2021

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет на 2021 год.

Об этом он сказал на заседании ВР 1 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и правительство в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас для того, чтобы бюджет был принят, и государство вошло в новый год с достойной сметой", - отметил Разумков.

По его словам, для подготовки проекта госбюджета необходимо привлечь не только профильный комитет, но и все другие комитеты.

Спикер ВР добавил, что среди вызовов, которые стоят перед парламентом - вторая волна коронавируса.

"Все вы видите количество больных. И в этом плане без Верховной Рады также будет сложно выйти из кризисной ситуации", - сказал Разумков.