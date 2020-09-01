Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет-2021
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет на 2021 год.
Об этом он сказал на заседании ВР 1 сентября, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и правительство в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас для того, чтобы бюджет был принят, и государство вошло в новый год с достойной сметой", - отметил Разумков.
По его словам, для подготовки проекта госбюджета необходимо привлечь не только профильный комитет, но и все другие комитеты.
Спикер ВР добавил, что среди вызовов, которые стоят перед парламентом - вторая волна коронавируса.
"Все вы видите количество больных. И в этом плане без Верховной Рады также будет сложно выйти из кризисной ситуации", - сказал Разумков.
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