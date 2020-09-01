Все разделы
Укр / Рус

Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет-2021

Вторник, 1 сентября 2020, 13:00
 

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет на 2021 год.

Об этом он сказал на заседании ВР 1 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и правительство в первую очередь, своевременно сделаем все зависящее от нас для того, чтобы бюджет был принят, и государство вошло в новый год с достойной сметой", - отметил Разумков.

По его словам, для подготовки проекта госбюджета необходимо привлечь не только профильный комитет, но и все другие комитеты.

Спикер ВР добавил, что среди вызовов, которые стоят перед парламентом - вторая волна коронавируса.

"Все вы видите количество больных. И в этом плане без Верховной Рады также будет сложно выйти из кризисной ситуации", - сказал Разумков.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада госбюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать доплаты к пенсиям – Третьякова 1 сентября 2020, 11:50
ВР приняла в первом чтении законопроект о портфельных госгарантиях 25 августа 2020, 12:25
Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки" 25 августа 2020, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!