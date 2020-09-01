Продажи новых легковых авто в августе упали на 16% – ассоциация
В августе 2020 года украинцы купили и зарегистрировали почти 7000 новых легковых автомобилей - это на 16% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Спрос на новые авто в Украине остыл и относительно июльского результата, динамика приобрела отрицательное значение - минус 17 процентов.
В последний месяц лета лучший результат на рынке снова продемонстрировала марка Renault, 1334 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, что на 6% меньше, чем год назад", - говорится в сообщении.
На втором месте, как и в августе 2019-го, Toyota - спрос на авто этой марки уменьшился на 2% до 1148 шт.
Замыкает топ-3 Volkswagen (-24%, 560 новых авто).
Также в топ-5: Hyundai (-10%, 341 регистрация) и Suzuki (+ 56%, 311 шт.).
При этом, бестселлером месяца стал Renault Duster, автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.
Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тысяч новых легковых автомобилей - это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экономическая правда
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