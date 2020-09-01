Заработали новые требования НБУ к рекламе и сайтам банков

С 1 сентября 2020 года заработали введенные Нацбанком требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что отныне на сайтах и ​​в рекламе банков должно быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов - их стоимость, полные затраты клиента, включенные дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и т.п.

"Отношения банка с клиентом должны быть максимально прозрачными, а условия банковских услуг - простыми и понятными для потребителя. От этого выиграют все. Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров.

Совместно с банками мы обеспечим прозрачность финансовых услуг и ориентированность на клиента", - заявила начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

"Все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и ​​депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие", - говорится в сообщении.

Кроме этого, клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски для себя и т.п.

Также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

При этом, реклама потребительских кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

"Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан, однако не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков , - пояснили в НБУ.

Отмечается, что с 1 сентября Нацбанк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение (по Закону Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг").

Экономическая правда