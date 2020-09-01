Электромобили Tesla научились распознавать знаки ограничения скорости

Tesla обновила программное обеспечение в своих автомобилях - оно позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что когда камера обнаружит знак ограничения скорости, автопилот будет оповещать водителя о необходимости соблюдать скоростной режим.

Также добавили функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора.

При этом, решение принимает исключительно водитель, а функции автопилота пока носят вспомогательный характер.

Экономическая правда