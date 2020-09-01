Электромобили Tesla научились распознавать знаки ограничения скорости
Вторник, 1 сентября 2020, 09:56
Tesla обновила программное обеспечение в своих автомобилях - оно позволит системе автопилота считывать знаки ограничения скорости и лучше реагировать на сигналы светофора.
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что когда камера обнаружит знак ограничения скорости, автопилот будет оповещать водителя о необходимости соблюдать скоростной режим.
Также добавили функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора.
При этом, решение принимает исключительно водитель, а функции автопилота пока носят вспомогательный характер.
Экономическая правда
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